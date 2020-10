Ferragamo approda al Sicilia Outlet Village

Un altro prestigioso marchio della moda made in Italy si aggiunge alle boutique di lusso presenti al Sicilia Outlet Village. Si tratta di Salvatore Ferragamo, che oggi ha aperto il primo store monobrand in Sicilia, l’unico in tutto il Sud Italia.

Una scelta strategica quella di posizionare il primo store del Mezzogiorno all’interno dell’outlet village. “Salvatore Ferragamo - si legge in una nota - ha scelto Sicilia Outlet Village perché, grazie alla sua posizione strategica, nel cuore della Sicilia, a 75 minuti da Palermo e a soli 40 minuti da Catania, il Luxury Outlet è diventato una vera e propria ‘shopping tourism destination’”.