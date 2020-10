Treno, self drive e viaggi di lusso: il 2021 di Destination Italia

“Quest’anno partecipare a TTG Travel Experience ha un significato diverso e particolare”. Nicola Gasperini, ceo di Destination Italia, guarda al futuro con speranza: “La nostra presenza qui in fiera significa soprattutto questo - dice -: che siamo vivi e pronti a ripartire”.

E tra le frecce al suo arco cita la divisione lusso SONO Travel Club “con un panel di strutture superselezionate dal Piemonte alla Sardegna, dalla Versilia alla Puglia, fino alla Sicilia”.

Per quanto riguarda, invece, i prodotti preconfezionati, la programmazione 2021 include proposte per gli individuali e i piccoli gruppi: “Abbiamo deciso di abbandonare per ovvi motivi i tour per gruppi numerosi, introducendo prodotti nuovi in treno e in minivan con driver in lingua inglese, portoghese e spagnola”.



Ai mercati di lingua anglosassone Destination Italia propone itinerari self drive o fly & drive “lungo percorsi poco battuti dal turismo di massa”, cui si aggiungono vacanze tematiche quali wine & food, arte, active tourism e romantic experience. Tra le mete nuove il Piemonte, le Dolomiti e i borghi di tutta Italia, tutte ‘safe’, dal momento che Destination Italia ha ottenuto il riconoscimento internazionale ‘Safe Travel’ del Wttc.



Agli operatori Destination Italia offre Jupiter, una piattaforma b2b che unisce in sé le funzioni di ricerca, prenotazione e pagamento dei singoli servizi quali hotel, escursioni e trasferimenti, ma anche dei pacchetti.