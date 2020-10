Gardaland, si apre il Magic Halloween

Sono iniziati i festeggiamenti del Gardaland Magic Halloween. A dare il via ufficiale alla stagione 2020 dell’evento, lo scorso fine settimana, è stato il primo dei 4 ‘Venerdì da Paura’ in programma (16, 23 e 30 ottobre, dalle 17 alle 22)

“Ovviamente, la stagione 2020 è stata particolare, nel nostro come in tutti i settori - ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland -, ma crediamo fermamente di dover continuare ad investire nel Parco e a pianificare gli eventi che sono diventati ormai un appuntamento fisso del calendario di Gardaland. Proprio per questo abbiamo dato il via ad una nuova stagione di Gardaland Magic Halloween, senza mai perdere di vista il nostro obiettivo: regalare ai nostri ospiti momenti di divertimento e spensieratezza in totale sicurezza. Siamo convinti che i nostri sforzi per mantenere alte le proposte del Parco verranno apprezzati”.



Gli eventi

Tra gli altri eventi in calendario, lo show ‘Welcome to Friday Scary Night’, ogni venerdì; ‘HorroRock’, in piazza Ramses; ‘Welcome, it’s Halloween’; ‘Il Teschio Maledetto’, presso la Nave dei Corsari e ‘It’s Halloween Time’, in piazza Ramses.



Gli orari

Durante il Gardaland Magic Halloween il parco resterà aperto dalle 17 alle 22, nei 'Venerdì da Paura'; dalle 10 alle 20, tutti i sabati; e dalle 10 alle 18.30, le domeniche. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10 alle 22.