Welcome to Italia: nasce la piattaforma per l’incoming up level

Debutterà ufficialmente durante TTG Travel Experience Welcome to Italia, piattaforma innovativa creata per rilanciare il turismo incoming in Italia. Welcome to Italia si propone quale nuovo marketplace di portata globale per raggiungere il target dei viaggiatori alto-spendenti, interessati ad esperienze culturali oltre che edonistiche, accuratamente selezionate.

La piattaforma è frutto della sinergia di una rete di imprese che riunisce tour operator, aziende digitali, start-up innovative, e la capofila editoriale, Proedi Comunicazione. Accanto a essa, al network partecipano anche Vox Group, provider di device per guide turistiche e strumenti digitali per turismo e cultura, specializzato nello sviluppo e fornitura di app turistiche; Will.World, la prima piattaforma internazionale di crowdfunding costruita su misura per il mondo dell’arte e della cultura.



E ancora Venice Tours, tour operator specializzato nella destinazione Venezia; Touristation, tour operator specializzato nella destinazione Roma; Vox Tours, tour operator specializzato nella destinazione Roma (Città del Vaticano); VedItalia, tour operator specializzato nella destinazione Milano; ArtViva, tour operator specializzato nella destinazione Firenze; Regiondo, online booking system & reservation software, partner tecnico della piattaforma a cui è affidata la responsabilità della gestione delle prenotazioni e dei flussi di pagamento.



La presentazione della piattaforma sarà a Rimini il prossimo 15 ottobre.