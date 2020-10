Destination wedding, partono gli appuntamenti ‘We Experience Italy’

Il nuovo destination wedding e le location fuori dai circuiti saranno al centro di ‘We Experience Italy’, la serie di educational lanciati da Italy for Weddings. Per esaltare le eccellenze meno conosciute e promuovere all’estero gli operatori del segmento, la divisione creata da Convention Bureau Italia, con l’edorsement di Enit, ha messo a punto un calendario di appuntamenti che hanno l’obiettivo di valorizzare e coordinare l'offerta wedding italiana, offrendo a tutti i professionisti del settore gli strumenti per implementare il mercato e promuoversi all'estero, diventando punto di riferimento del wedding nella Penisola.

I prossimi appuntamenti confermati tra ottobre e dicembre riguarderanno il Friuli Venezia-Giulia e la ‘Toscana oltre Firenze’, in collaborazione con Tuscany for Weddings, con attività che si svolgeranno a Siena, in Maremma e all’Isola d’Elba a partire già da mercoledì 7 ottobre.



Sarà la volta poi di Genova, Bologna, del Piemonte e del Lago di Como.



We Experience Italy è una sorta di evoluzione degli incotri digitali su Zoom lanciati durante il lockdown da Italy for wedding. “Saranno i protagonisti delle Zoom Room – spiega Laura D’Ambrosio, division manager di Italy for Weddings - a vivere We Experience Italy; un progetto che loro stessi hanno ideato insieme alle destinazioni, sotto la nostra discreta supervisione. Si tratta di un risultato che ci dà grandissima soddisfazione e che ha ripagato tutti gli sforzi effettuati per non esserci fermati mai.”