Gardaland: nel 2021 ci sarà l'apertura di Legoland Water Park

di Gaia Guarino

La pandemia non ha fermato il divertimento. Sebbene il lockdown abbia costretto Gardaland Park a una chiusura forzata e a un ritardo nella riapertura, già dall'estate - grazie alle specifiche misure adottate per garantire la salute di tutti -, il Parco ha potuto via via aumentare la propria capienza giornaliera e il numero di attrazioni disponibili.

"Abbiamo potuto ripetere i tradizionali appuntamenti di Gardaland Oktoberfest e Gardaland Magic Halloween", racconta Daniele Montemurro, head of sales di Gardaland Resort. Rinviata purtroppo al 2021 l'inaugurazione di Legoland Water Park Gardaland. Altro obiettivo per l'anno prossimo, sviluppare maggiormente il settore mice. "Tanti sono gli spazi a disposizione - aggiunge - adatti a ospitare convention e meeting in grado di rispondere alle diverse esigenze degli organizzatori e svariate anche le opportunità offerte dal Parco per il settore dei viaggi incentive".