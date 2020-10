“Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello Stato di emergenza fino al 31 gennaio”. Così il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a margine di una visita a una scuola media del Casertano, avrebbe confermato ai giornalisti l’intenzione del Governo di far slittare la scadenza dei termini dello Stato di emergenza alla fine di gennaio 2021.

Attualmente la scadenza è prevista per il 15 di ottobre, ma a seguito dell’aumento dei casi di contagio registrato a partire da settembre, il Comitato tecnico scientifico, si legge su Ansa.it, avrebbe suggerito all’Esecutivo l’estensione della durata dello Stato di emergenza.



A conferma della linea del governo anche le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza: “Sulla proroga dello Stato d’emergenza discuteremo in Parolamento molto presto come è giusto che sia. Io sono sempre per la linea della massima prudenza, ma credo che sia corretto che ne discuta il Parlamento e che se ne discuta nel Governo, perché in una democrazia si fa così”.