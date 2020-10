Valle d'Aosta, il t.o. svedese Alpresor congela le prenotazioni

L’inverno si prospetta quanto mai incerto per l’incoming in Valle d’Aosta. Breuil-Cervinia, la famosa località turistica valdostana ai piedi del Cervino, rischia infatti di rimanere senza sciatori svedesi quest’anno, dal momento che il tour operator Alpresor, che da anni porta gli sciatori sulle montagne della Valtournenche, ha congelato le prenotazioni in attesa degli sviluppi autunnali della pandemia di Covid-19.

“Una brutta sorpresa – dichiara ai giornali locali l’hotel Gorret -. Lavoriamo con Apresor da 30 anni, era una sicurezza, con una buona clientela fatta di repeater. Hanno annulalto le prenotazioni con l’accordo che, se la situazione dovesse migliorare, ci ricontatteranno”. In altri casi le prenotazioni sono state congelate, in attesa di sviluppi.



In forse, secondo quanto dichiarata dal presidente degli albergatori Palmira Neyrioz, anche la riapertura del Club Med. Se il resort, 200 camere, non dovesse tornare operativo le ricadute sul commercio, la ristorazione e gli impianti di risalita sarebbero pesanti.