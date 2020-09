La Regione Sardegna estende le concessioni balneari fino al 2033

La Regione Sardegna estende le concessioni demaniali al 2033. Il Consiglio regionale ha approvato una delibera con cui stabilisce “che sarà la stessa Regione Sardegna ad occuparsi degli atti ricognitivi delle coste regionali – si legge in una nota - e inviare ai Comuni costieri, che dovranno solo dare il loro assenso, le prese d’atto di estensione al 2033”.

Nella stessa delibera viene anche specificato che mette spalle al muro le amministrazioni comunali le quali, in caso di inottemperanza, “non solo saranno denunciate per omissioni in atti d’ufficio ma potrebbero subire il ritiro delle deleghe sul demanio da parte della Regione”.