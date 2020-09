Settimana senza smartphone, la proposta di Cortina per l'autunno

C’è un mese particolare in cui Cortina d’Ampezzo sa dare esperienze naturalistiche speciali: è quello di ottobre, particolarmente indicato per chi vuole tuffarsi in un mondo dove la natura è protagonista assoluta e i momenti di relax si alternano a quelli tipici della vacanza attiva.

Ecco, dunque, che la perla delle Dolomiti invita i visitatori a scoprirla in pieno autunno, ma a un patto: dimenticare il cellulare per una settimana, per potersi ricaricare appieno, ascoltando soltanto la natura in una vacanza all’insegna del digital detox e del trekking. Sette giorni, dunque, si legge su Hotelmag, da trascorrere in compagnia di guide esperte per scoprire la natura. La rete di sentieri di Cortina si estende per oltre 400 km, con percorsi di ogni grado di difficoltà, ideali per tipologie differenti di clientela, dalle famiglie agli escursionisti più esperti.



In quanto alle esperienze da fare, si può andare dalla visita alle malghe al percorso ad anello di cinque ore di camminata per ammirare i laghi, gole e cascate, dalle gite nei rifugi abbarbicati sino agli itinerari dai risvolti storici come quello delle 5 Torri, per visitare le trincee della Grande Guerra, o la passeggiata tra sentieri e fortificazioni sempre della Prima Guerra Mondiale fino alla vetta del Piccolo Lagazuoi, dove sorge il famoso crocifisso in legno che ricorda le vittime del conflitto e rappresenta il punto più alto dell’escursione.