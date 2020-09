Lalli, Federturismo: “Piano cashback un incentivo per i viaggi”

“Un incentivo per le vacanze degli italiani”. La presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, plaude al piano cashback del Governo Conte bis.

Secondo Lalli, “la decisione di rimborsare il 10% dei pagamenti effettuati con carte di credito, debito, bancomat e altre forme elettroniche su una spesa dai 3 mila euro in poi annui a tutti i cittadini è un provvedimento che servirà non solo a limitare sensibilmente l’evasione fiscale, ma anche a favorire i microconsumi, stimolando la domanda e contribuendo a far ripartire l’economia”.



Un ulteriore aspetto positivo della misura, aggiunge in una nota, “è che il rimborso, avvenendo in due tranche semestrali, di cui una sarebbe in estate e l'altra a fine anno, rappresenterà un aiuto per incentivare il turismo ed incoraggiare le famiglie a partire per le vacanze”.