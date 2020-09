Finale Ligure debutta a TTG Travel Experience con il nuovo portale

“Un’occasione imperdibile per confrontarci con i professionisti del settore e incontrare le agenzie di viaggi e gli operatori interessati, per far loro comprendere l’unicità e l’autenticità del nostro territorio”. Così l’assessore al turismo Claudio Casanova (nella foto) commenta il debutto della Città di Finale Ligure al TTG Travel Experience di Rimini.

La destinazione, reduce da un luglio e agosto che l’assessore definisce soddisfacenti, si presenta in fiera con una strategia di marketing turistico innovativa: il Piano Integrato di Promozione Turistica del territorio, che guarda alla valorizzazione delle risorse locali quali punti di forza per comunicare la meta.



Le linee guida

Quattro le linee guida su cui si fonda il Piano: promozione, investimenti, DMO (Destination Management Organization) e DMS (Destination Management System). L’obiettivo per quest’anno è di aumentare la visibilità della destinazione verso il mercato Italia e, successivamente, verso determinati bacini internazionali, a cominciare da quello Dach (Germania, Austria, Svizzera), per proseguire con Francia, Regno Unito e Paesi Scandinavi.



A TTG Travel Experience sarà anche presentato ufficialmente il nuovo portale, www.visitfinaleligure.it, vera e propria vetrina attraverso cui il visitatore, l’operatore e lo stesso agente di viaggi potranno andare alla scoperta dell’offerta turistica del territorio e delle sue attrattive, unitamente alla presentazione e distribuzione della nuova guida cartacea in italiano e inglese: “Finale Ligure, the perfect place”.