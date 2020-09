Leolandia riparte con i festeggiamenti di HalLEOween

Dal 26 settembre Leolandia si trasforma nel mondo di HalLEOween. Tra nuovi spettacoli dal vivo, dolci e scherzetti, si ripete l’atmosfera della festa di origini anglosassoni che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

Si comincia sabato 26 settembre con due ospiti: Carolina Benvenga, volto noto della tv dei bambini e Topo Tip, il topolino amico dell’ambiente protagonista dell’omonima serie animata. I due amici saliranno sul palco Minitalia insieme ai padroni di casa Leo e Mia per tre diversi appuntamenti nel corso della giornata



Tanti poi i nuovi spettacoli a tema; fra gli altri ‘La cerimonia dei sortilegi’, e ‘Il Tesoro del Nilo’, avventura di una ciurma di pirati alle prese con i segreti di un faraone e delle sue mummie. E ancora, una baby dance per preparare la pozione magica di HalLEOween e il grande ritorno di Fantasmi, musical allestito all’interno della LeoArena con accessi contingentati e distanziamento del pubblico.



In programma anche il Festival delle scope magiche, alle prese con le lezioni della scuola di volo per prepararsi alla notte del 31 ottobre, quando il parco resterà aperto fino alle 22.

Ad attendere gli ospiti ci saranno anche i PJ Masks – Superpigiamini nella nuovissima PJ Masks City.

Infine, per imparare divertendosi, si potranno visitare la Fattoria degli animali e conoscere da vicino i suoi abitanti a 4 zampe e la Minitalia.



Per ogni biglietto a data fissa o libera acquistato, sono previsti due ingressi omaggio, per un totale di tre giorni di divertimento al prezzo di uno.