Mirabilandia, torna Halloween

Torna Halloween a Mirabilandia. Ogni fine settimana dal 3 ottobre al primo novembre, dalle 10 alle 18, i visitatori potranno immergersi nelle spettrali atmosfere della ricorrenza celtica.

Tra le attrazioni di questa edizione, la casa degli orrori Legends of Dead Town; la discesa agli inferi di Malabolgia; l’eterno pianto della madre-spettro in Llorona; Psycho Circus; e, per i più piccoli, Circobaleno.



Non mancheranno gli allestimenti a tema, con zucche, streghe, vampiri, tombe e ragnatele; e gli eventi: animazioni e show dedicati ad Halloween, con cantanti, ballerini e stuntmen.



Il 31 ottobre sarà poi la volta della Horror Night.



Per un'esperienza immersiva a 360°, anche i punti ristoro e i negozi proporranno offerte tematizzate.