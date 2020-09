La Toscana debutta in Cina su WeChat

In occasione del primo Gran Premio di Formula 1 al Mugello ha preso il via l’official account di Toscana Promozione Turistica su WeChat per promuovere la conoscenza del territorio, della cultura e del patrimonio enogastronomico toscano in Cina, con l’obiettivo d massimizzare la brand awareness della regione e accendere l’interesse turistico nei confronti della sua attrattività.

L’account verrà popolato con contenuti in lingua cinese, dedicati alla scoperta del territorio sia da un punto di vista paesaggistico e naturalistico, sia culturale ed enogastronomico. Grazie alla partnership con Tencent Ibg, si legge su Hotelmag, il profilo sarà, inoltre, sostenuto da attività di advertising sulle altre piattaforme appartenenti all’azienda cinese.



La gestione operativa è stata affidata a Digital Retex, trusted oartner di Tencent Ibg in Europa, e azienda del Gruppo Retex che supporta i brand nella definizione e abilitazione delle strategie di ingresso, crescita e comunicazione nel mercato cinese.



“Questa partnership permette di proseguire e strutturare, rendendo più solidi, i rapporti di collaborazione e cooperazione nel mercato asiatico in un momento di profonda fragilità come quello che stiamo attraversando, con l’obiettivo di aumentare le potenzialità dell’offerta regionale e velocizzare le transazioni – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Stefano Ciuoffo -. La promozione del territorio e dell’universo culturale della Regione Toscana costituisce un passaggio fondamentale per il sostegno e la ripresa del settore turistico toscano e italiano, e per attrarre l’attenzione di un Paese come la Cina sulle numerose opportunità di turismo esperienziale che siamo in grado di offrire”.