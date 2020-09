Regione Puglia: 50 milioni di euro a fondo perduto per le piccole imprese turistiche

La Regione Puglia torna in campo con l’ultima tranche di aiuti parte del piano di interventi straordinari per oltre 750 milioni di euro varato nel 2020.

Dal 5 ottobre sarà attiva la piattaforma online www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it attraverso la quale Pugliapromozione erogherà alle micro, piccole e medie imprese pugliesi dei comparti turismo e cultura sovvenzioni interamente a fondo perduto, finalizzate a neutralizzare almeno in parte gli effetti economici negativi prodotti dal COVID-19 e a favorire la ripresa.

La misura straordinaria ha un valore complessivo pari a 50 milioni di euro ed è articolata in due avvisi pubblici denominati Custodiamo il Turismo in Puglia, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, e Custodiamo la Cultura in Puglia, per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.



La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese settore alberghiero ed extralberghiero, alle agenzie di viaggi e tour operator con una sovvenzione fino a un massimo di 20 mila euro, nonché alle imprese del settore culturale e creativo più pesantemente colpito dal lockdown.



Grazie a questo nuovo strumento, alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, hanno subito una perdita di fatturato compresa tra il 40% e il 100% rispetto al corrispondente periodo del 2019, sarà riconosciuta una sovvenzione compresa tra il 40% e il 90% dei costi fissi effettivamente sostenuti.



“Con le misure straordinarie Custodiamo il Turismo e la Cultura in Puglia – evidenziano dalla direzione generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – mettiamo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi del comparto uno strumento unico ed innovativo per consentire loro di affrontare meglio la pesantissima crisi sociale ed economica causata dalla chiusura generalizzata dei luoghi della cultura e del turismo. Ma, più ancora, per consentire di mantenere in esercizio le strutture e salvaguardare l’occupazione, in vista della ripresa nella prossima stagione turistica e culturale. Non solo, dunque, una misura anticongiunturale interamente a fondo perduto, ma soprattutto uno strumento concreto per fare in modo che quanto prima i settori della cultura e del turismo tornino a svolgere quella funzione di volano dell’economia e dello sviluppo della Puglia. Con un’altra importante novità strutturale: la trasformazione dell’agenzia regionale del turismo Pugliapromozione da mera agenzia di promozione turistica in vera e propria agenzia di sviluppo, con facoltà di erogare direttamente aiuti in favore delle imprese del comparto integrato cultura e turismo”.



L’istanza per accedere alle sovvenzioni dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la procedura online – disponibile dalle ore 9 del 5 ottobre e fino alle ore 12 del 20 novembre – sul portale Custiodiamo turismo e cultura in Puglia, rispettivamente nelle sezioni Turismo e Cultura.