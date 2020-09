A Vicolungo - The Style Outlets inaugurato ‘Kinder Joy of moving park’

Si chiama ‘Kinder Joy of moving park’ la nuova attrazione di Vicolungo – The Style Outlets. Si tratta di un parco ludico motorio che porta la firma di una collaborazione tra il Comune di Vicolungo, Soremantec, società del Gruppo Ferrero e Neptune.

Dislocato su 1.700 metri quadrati, il parco ad accesso gratuito fa parte del progetto internazionale di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero volto ad avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie di tutto il mondo.



Il complesso è aperto ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni e al suo interno si possono trovare, tra gli altri, un’arrampicata di oltre 5 metri con 4 pareti e più percorsi di salita, un’area per esercitarsi a fare surf o ancora una postazione per il free jump, pensato per mettere alla prova il coraggio dei più piccoli.