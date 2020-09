Musei, nominati 13 ‘super direttori’: i nomi

Nuovi direttori per tredici musei italiani. Sono stati svelati i nomi scelti dal ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e dal direttore generale Musei, Massimo Osanna, per la guida di alcuni dei principali siti culturali della Penisola. I super direttori, riporta tgcom24, sono stati selezionati dopo una prima scrematura, a cura di una commissione di esperti, effettuata su 425 candidati.

I nuovi direttori sono: Francesca Cappelletti, per la Galleria Borghese; Stéphane Verger, per il Museo Nazionale Romano; Edith Gabrielli per il Vittoriano e Palazzo Venezia; Luigi Gallo, per la Galleria nazionale delle Marche di Urbino; Mario Epifani, per il Palazzo Reale di Napoli; Stefano L’Occaso, per il Palazzo Ducale di Mantova; Alessandro D’Alessio, per il Parco archeologico di Ostia antica; Francesco Muscolino, per il Museo archeologico nazionale di Cagliari; Maria Luisa Pacelli, per la Pinacoteca nazionale di Bologna; Annamaria Mauro, per il Museo nazionale di Matera; Filippo Demma, per il Parco archeologico di Sibari; Maria Grazia Filetici, per il Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila; Antonella Cucciniello, per la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli.