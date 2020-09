Sardegna, la Regione rimborserà i test: i chiarimenti

La Sardegna rimborserà i test effettuati prima di raggiungere l’isola. È quanto si legge su una circolare esplicativa del presidente, emanata lo scorso venerdì.

“Il costo dei test sarà rimborsato dalla Regione dietro presentazione di regolare ricevuta”, recita il documento, riportato su lanuovasardegna.it. Non sono però precisati i termini e le modalità di rimborso.



I test

Per quanto riguarda i test, la circolare precisa che al momento dell’imbarco i viaggiatori devono “presentare l’esito di un test per Covid-19 (sierologico Igg e Iggm) o molecolare (Rna o Antigenico rapido) eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbia dato esito negativo”.



In alternativa i passeggeri potranno esibire un’autocertificazione che comprovi di essere stati sottoposti, nelle 48 ore precedenti all’ingresso, ad un test sierologico, molecolare o antigenico il cuo esito è risultato negativo.



In assenza di questi il passeggero dovrà mettersi in regola entro le 48 successive all’arrivo nell’isola, comunicando il suo arrivo all’azienda sanitaria di competenza, e dovrà “osservare l’isolamento domiciliare” fino all’esito negativo del test.



Sono esclusi dal provvedimento i minori di 10 anni e quanti escano dalla Regione e rientrino entro 48 ore.