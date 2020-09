Skipass Turismo: la stagione mozzata della montagna bianca

Una stagione troncata nel momento in cui i risultati si stavano facendo interessanti. È questo il consuntivo dell’inverno 2019/2020 in montagna secondo Skipass Panorama Turismo, che evidenzia come, fino allo stop per la pandemia, fatturati e presenze fossero in crescita.

“Diverse destinazioni stavano segnando incrementi di presenze e fatturato nel periodo dicembre/marzo (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) variabili tra il +8% ed il +17%, ma la forzata chiusura ha portato il dato di fine stagione in negativo, con riduzioni a doppia cifra” si legge nell’analisi realizzata come di consueto da Jfc di Massimo Feruzzi.



Il consuntivo ha virato quindi in negativo dopo il 10 marzo: le presenze si sono ridotte del 19,1%, gli arrivi hanno chiuso a -20,2%.



Per quanto riguarda il fatturato, il decremento è stato del 16,3%, con 8 miliardi 712 milioni di euro, segnando una perdita complessiva pari a 1 miliardo 696 milioni di euro.



A risentirne è stata l’intera filiera, non solo le società di gestione degli impianti di risalita: in particolare, il sistema di ospitalità ha perso 862,8 milioni di euro, quello dei servizi 681,4 milioni e quello legato a ristorazione e altre attività ha visto un calo di 152,7 milioni.