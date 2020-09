Emilia Romagna, luglio e agosto in netto recupero

Turismo in ripresa in Emilia Romagna. Dopo un giugno difficile, i dati di luglio e agosto hanno suggellato la ripartenza. In dettaglio, on base ai dati dell’Osservatorio turistico regionale di Unioncamere, l’80% delle persone che nel luglio 2019 aveva scelto la riviera dell’Emilia Romagna per le vacanze, è tornato anche quest’anno. Agosto riconferma poi addirittura il dato registrato nel 2019.

Come riportato da Il Resto del Carlino, rispetto ai dati 2019, per quanto riguarda la Riviera la riduzione si è attestata a luglio al -21,4% per gli arrivi e -37% per le presenze. Numeri che, in base ai dati provvisori, migliorano decisamente ad agosto con un -6,6% di arrivi e -6,4% di presenze, mentre gli italiani addirittura crescono rispettivamente sul 2019 dello 0,9% e del 2,8%.

Dato che lascia definitivamente alle spalle l’andamento della Riviera in giugno, quando il calo arrivava al 65,2% per gli arrivi e al 73,3% per le presenze.



“Un risultato molto importante e assolutamente non scontato, sul quale in aprile o maggio nessuno avrebbe scommesso – ha spiegato l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini -. Invece, anche grazie alle campagne promozionali realizzate in particolare nel mese di giugno, già in luglio abbiamo assistito a un rilancio di tutto il comparto, con una risposta davvero incoraggiante da parte dei turisti, soprattutto italiani - come era ampiamente prevedibile - ma anche stranieri, che non hanno voluto rinunciare a una vacanza nella nostra riviera e nelle altre destinazioni regionali. Quello che si può dire è che il cambiamento delle abitudini indotto dalla situazione del tutto particolare ha ovviamente pesato, ma ha comunque consentito alla nostra economia turistica di ripartire. L’auspicio, è che i dati definitivi di agosto potranno non solo confermare questa tendenza, ma produrre risultati ancora più importanti. E anche i grandi appuntamenti sportivi dell’autunno, con la Moto GP, la Formula1, il Giro d’Italia e il Mondiale di Ciclismo, fanno ben sperare”.