Scoprire Parma attraverso un safari, la proposta INC Hotels Group

Animali fantastici e non. Si trovano a Parma, la Capitale Italiana della Cultura, per chi li sa cercare. Nasce così l’idea di un safari nelle arti, realizzato da INC Hotels Group in collaborazione con Itinera Emilia, una speciale caccia al tesoro per le famiglie con i bambini, i quali accompagnati da una guida scoprono gli animali nella ricchezza artistica della città.

Leoni, sirene, aquile e persino pidocchi si ritrovano sui monumenti della città, e ai bambini è chiesto di scovarli mentre passeggiano per le vie del centro.



Il safari, proposto dal gruppo alberghiero, dura circa due ore ed è realizzato con radioguide individuali, per garantire il distanziamento di sicurezza e un ottimo ascolto della spiegazione lungo il percorso.