Gardaland, torna l’Oktoberfest

Torna Gardaland Oktoberfest. Dal 19 settembre al 4 ottobre il parco riproporrà l’evento dedicato dedicato alle specialità enogastronomiche della Baviera. Per l’intero periodo i visitatori potranno così immergersi nelle atmosfere bavaresi.

Quattro i punti nevralgici della festa: piazza principale, con menù interamente dedicato all’evento, sarà la piazza Medievale con la Merlin Stube. A questa si aggiungeranno altre location come piazza Ramses, l’area antistante l’attrazione Mammut, e l’Hacienda Miguel. Ogni postazione proporrà brand di birra unici e un’offerta gastronomica differente. Tra le proposte i tradizionali wurstel bavaresi, bretzel, stinchi di maiale, lo strudel alle mele e una birra speciale non filtrata e non pastorizzata prodotta esclusivamente per l’evento in tank da 950 litri.



Orari di apertura

L’orario di apertura di Gardaland per tutto il periodo della festa sarà dalle 10 alle 21, il sabato; dalle 10 alle 19, la domenica e dalle 10 alle 17, dal lunedì al venerdì.



Per chi deciderà di soggiornare presso il Gardaland Hotel o il Gardaland Adventure Hotel sarà possibile usufruire del Bonus Vacanze.