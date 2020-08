Rally Italia Sardegna: dai grandi eventi sportivi un aiuto per la ripresa

La Sardegna punta anche sui grandi eventi sportivi per promuovere il turismo e la sua immagine. Si conferma così il ‘Rally Italia Sardegna’, in programma dall’8 all’11 ottobre prossimi, con percorso nella zona Nord dell’Isola.

“Nonostante le attuali difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, siamo convinti che le manifestazioni sportive di livello internazionale possano aiutarci anche nella destagionalizzazione dei flussi turistici - ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa - e il Rally, in particolare, ha le potenzialità per portare la Sardegna alla ribalta mondiale. Dobbiamo attrezzarci al meglio per ospitare eventi sportivi di qualità, che rappresentano un volano economico e una promozione sotto i riflettori dei media di tutto il mondo”.

S.P.