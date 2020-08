Malgrado si nutrisse qualche timida speranza, il turismo straniero è stato il grande assente dell’estate sarda, con un calo stimato nell’85% rispetto al 2019.

“Una positiva sorpresa - segnala tuttavia il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca (nella foto) - che ha seppure in minima parte bilanciato questo dato è stato l’andamento dei Bonus Vacanze, che ha ottenuto risultati insperati”.

Secondo il manager, la formula ha influito positivamente soprattutto sulle strutture 4 stelle, consentendo alle famiglie di concedersi qualche giorno di svago in resort. “In particolare, per quanto riguarda il turismo domestico il Bonus ha impattato sul 50% circa del totale dei visitatori sardi”.