Destination Verona: un solo marchio e un portale per la promozione del territorio

Sei proposte turistiche, un solo brand. La Camera di Commercio scaligera ha lanciato 'Destination Verona', marchio ideato per presentare in maniera integrata le sei destinazioni che compongono l'offerta delle provincia, a partire dal lago di Garda, seguito Verona città, la Valpolicella, il Soave Est Veronese, la Lessinia e la Pianura dei Dogi.

“Ci rivolgiamo all'Italia ma in modo particolare ai mercati esteri di maggior richiamo, Germania e Olanda, indispensabili per sostenere il turismo nella nostra provincia, la quarta in Italia per presenze straniere” ha detto Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di commercio locale, ente che investirà 3 milioni di euro entro il 2022 per il marketing turistico.



È sorto anche il portale destinationverona.travel, che al momento presenta solo l'offerta del territorio, “ma in futuro accoglierà anche le proposte commerciali provenienti da strutture e tour operator” ha precisato Tosi.

Adriano Lovera