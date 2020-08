Musei Vaticani, Colosseo e Pantheon stanno lentamente recuperando sul fronte dell’afflusso dei visitatori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in quest’ultima settimana di agosto si assiterebbe a una ripresa del turismo, anche se si tratta per lo più di un ‘turista fai da te’.

E le code all'ingreso comunque sarebbero motivate non tanto dal numero delle persone in attesa, quanto dal rallentamento dovuto alle procedure per la misurazione della temperatura.

Si tratta ovviamente di numeri molto diversi da quelli pre-Covid, dato che rispecchia l’afflusso di visitatori nella Capitale. “I turisti sono solo il 10 per cento di quelli che normalmente c’erano in questo periodo - spiega il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli -. In settembre sembrava invece che ci sarebbe stata una piccola ripresa, c’erano di nuovo delle prenotazioni. Ma i contagi in crescita stanno spaventando, ci sono state molte disdette”.



Hotel classico o b&b? “Di media i turisti preferiscono l’hotel anche per le maggiori garanzie di sicurezza”. I visitatori sono soprattutto italiani, ai quali va aggiunto qualche tedesco e qualche francese.