La Sardegna tiene botta e, malgrado tutte le difficoltà, almeno secondo il presidente della Regione Christian Solinas, i numeri sono comunque soddisfacenti.

Come riportato dalla Nuova Sardegna, Solinas ha sottolineato che “Seppur in una stagione turistica di transizione, i numeri stavano premiando la destinazione Sardegna: abbiamo raggiunto circa 7 milioni di presenze, che sembrava un risultato impossibile e se non ci fosse stato tutto questo battage mediatico e la campagna che si sta facendo contro il turismo in Sardegna, avremmo chiuso questa stagione con numeri molto confortanti”.



Il governatore ha quindi aggiunto che “In Sardegna la stagione turistica prosegue con estrema attenzione, così come è stato fino a questo momento, da parte di tutti gli operatori”.