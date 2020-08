Santa Teresa Gallura Experience, obiettivo raggiunto

Santa Teresa Gallura Experience, associazione di oltre 50 imprenditori del turismo, fa il bilancio della stagione estiva.

L'obiettivo comune era sopravvivere al disastro legato alla pandemia ed è stato centrato, sostenendo l'economia turistica nella località costiera gallurese, evitare il fallimento economico a fine estate e non chiudere per sempre le attività.



A oggi il pericolo sembra evitato e anzi emerge come vi siano tempo e spazio per risollevarsi grazie a un fine luglio/metà agosto che ha saputo ridare linfa ed entusiasmo al tessuto imprenditoriale di Santa Teresa.



"Il turista 2020 è stato atipico", spiega

Marcello Mannoni, presidente dell'associazione. "Solo italiani, ovviamente. Abbiamo avuto molti più giovani rispetto agli anni precedenti e meno famiglie. Bene anche il turismo interno".



Gaia Guarino