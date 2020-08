Enit protagonista al Giro d'Italia Under 23 di ciclismo

Ci sarà anche la Maglia Enit al Giro d’Italia Under 23 Enel in programma dal 29 agosto al 5 settembre. È questo uno dei risultati dell’accordo tra l’Agenzia nazionale per il turismo e l’organizzazione del tour ciclistico che in passato ha già lanciato campioni del calibro di Francesco Moser e Marco Pantani, solo per citarne alcuni. La Maglia Enit verrà assegnata al leader della classifica combinata e sarà contrassegnata dal tricolore.

“L'Italia turistica riparte anche dalla sostenibilità e Enit, che ha tra i suoi valori la promozione del turismo attivo invoglia alla scoperta dei luoghi meno conosciuti dell'Italia - dichiara il direttore Enit Giovanni Bastianelli (nella foto) -. I turisti stranieri amano visitare l'Italia dalla prospettiva della bici: i turisti in bici provenienti dall'estero nel 2019 battevano quelli italiani 61 a 39 per cento. A prediligere la visuale "dalla sella" sono tedeschi, austriaci, francesi, belgi, inglesi, svizzeri e americani che puntano sul turismo active”.