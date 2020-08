La montagna recupera terreno, sold out in Alto Adige

Se il mese di giugno è stato ancora debole, le presenze in montagna sono aumentate con il passare delle settimane. Dopo essere state costrette a chiudere anticipatamente la stagione invernale, le località montane stanno dunque recuperano a poco a poco terreno, come spiega Manfred Pinzger, presidente dell'Associazione albergatori della Provincia di Bolzano.

“Eravamo molto preoccupati per la stagione estiva – confessa ad ansa.it -. Il mese di giugno è partito molto lentamente e in quello di luglio abbiamo avuto circa il 15-20% in meno; adesso siamo ad agosto ed è praticamente tutto esaurito, anche se qualche camera si trova ancora, soprattutto nella zona di Merano".



Le priorità restano comunque la sicurezza e il rispetto delle regole: "Noi siamo consapevoli che come albergatori dobbiamo fare tutto per dimostrare che siamo una destinazione sicura e raccomandiamo a tutti di rispettare le regole”.