Molise, la rivincita turistica passa dal The Telegraph

Passa dal The Telegraph la rivincita turistica del Molise. La regione, che non può certo annoverarsi tra quelle più conosciute e frequentate del nostro Paese, sta invece inaspettatamente beneficiando di una scia di campagne promozionali da parte delle testate internazionali.

Ultima in ordine di tempo proprio quella del britannico The Telegraph, che in un lungo articolo si sofferma sulle sue bellezze naturalistiche e archeologiche definendola ‘l’affascinante regione italiana di cui probabilmente non hai mai sentito parlare’.



“Il silenzio dell’Anfiteatro di Pietrabbondante – questo l’incipit dell’articolo – era così assoluto che potevo quasi sentire la folla che vi sedeva più di duemila anni fa. Una visita così tranquilla sarebbe quasi impossibile alle rovine di Roma o Pompei”.