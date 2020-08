Cantieri della cultura: 103 milioni di euro dal MiBact per le città

Un investimento totale di oltre 103 milioni di euro per lo sviluppo di 11 progetti strategici. Il MiBact passa all’attacco varando il piano ‘Grandi Progetti Beni Culturali’, il cui obiettivo è di sostenere la nascita di nuove realtà culturali su tutto il territorio perché - come ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini presentando gli undici progetti - “la cultura e il turismo sono un binomio inscindibile”.

Arte contemporanea a Rimini

Tra i finanziamenti spicca quello di 1,5 milioni di euro destinato al Comune di Rimini per la nascita del museo Part (Palazzi dell’Arte di Rimini), che ospiterà la collezione d’arte contemporanea di S. Patrignano. Il progetto s’inserisce in una riqualificazione culturale dell’intera città, che ha visto la riapertura del Cinema Fulgor e la creazione del Museo Fellini.



Tuttavia a ricevere la maggior quantità di fondi è Roma, che solo per la riqualificazione del rinascimentale Palazzo Silvestri Rivaldi otterrà oltre 35 milioni di euro. Il palazzo si prepara così ad ospitare la Scuola di alta formazione del MiBact.



Sempre nella Capitale grazie a uno stanziamento di 16 milioni di euro gli ex magazzini dell’aeronautica Militare verranno interamente riqualificati per ospitare i depositi dell’archivio di Stato di Roma. Le dimensioni della struttura permetteranno un utilizzo differenziato dell’edificio, che sarà dotato di sale lettura, aule studio, spazi espositivi ma anche di attività ricreative.