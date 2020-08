Vacanze italiane per non ‘tradire’ i propri appelli a scegliere le belle località della nostra Penisola in questa estate di Fase 3. I politici scelgono destinazioni di mare o montagna un po’ ovunque, ma comunque rigorosamente in Italia.

Il premier Giuseppe Conte cerca relax nella sua regione natia, ovvero la Puglia, dove pare abbia trascorso alcuni giorni nel Gargano per fare poi rotta su San Giovanni Rotondo.



Gli altri leader

È Il Sole 24Ore a svelare le mete di vacanza dei vip della politica nazionale. Il segretario generale del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sarebbe nelle Dolomiti, mentre il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, avrebbe scelto il mare della Sardegna. Per il leader di M5s, Vito Crimi, un periodo di vacanza in famiglia in Trentino, mentre per l’omologo della Lega, Matteo Salvini, dopo le spiagge della Romagna è ora il mare della Toscana, più precisamente Forte dei Marmi, a dargli refrigerio. Sempre acque toscane per Renzi, che sarebbe sul litorale tra Maremma e Versilia. Marche e Puglia, invece, per Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Unica eccezione alle scelte italiane è quella di Silvio Berlusconi, che, per dovere di famiglia, ha optato per la Costa Azzurra, ma pronto a fare ritorno nella sua villa di Porto Rotondo. S. P.