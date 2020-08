Federalberghi Terme: “Bene la riapertura delle saune”

“Un piccolo ma importante passo in avanti verso la normalità”. Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme, commenta così la decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che favorisce la riapertura delle saune in tutte le regioni, coniugando in maniera efficace, si legge su HotelMag, la tutela della salute e lo svolgimento delle attività economiche. “Nelle saune dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di un metro – riferisce Boaretto – e la temperatura dovrà essere sempre compresa tra 80° e 90°”.

“Le Regioni hanno condiviso dunque le indicazioni scientifiche formulate dal nostro Centro Studi – prosegue il presidente di Federalberghi Terme -, che ha evidenziato come l’ambiente caldo secco non si presti infatti alla diffusione del virus, risultando anzi del tutto inospitale alla sua sopravvivenza”.



“Confidiamo che il percorso verso la normalità prosegua – conclude Boaretto – e che la prova dei fatti dimostri presto la possibilità di gestire con maggiore flessibilità il complesso dei servizi offerti dagli stabilimenti termali e dai centri benessere”.