Dal camper alla tenda: l’estate del Garden Sharing

di Oriana Davini

Oltre 10mila spazi in aree di sosta private o in piccole strutture, come agricampeggi, agriturismi e minicamping: è il portfolio di Garden Sharing, startup nata nel 2017 per noleggiare spazi all’aperto privati agli amanti del campeggio, siano in camper, caravan, roulotte o tenda.

Una nuova proposta figlia della sharing economy, che nell’estate post Covid, dove il distanziamento sociale diventa un fattore di scelta, sta registrando un buon andamento di prenotazioni. Sul portale, infatti, si trovano Garden Sharer privati o piccole aziende che prestano aree attrezzate o giardini, spazi agricoli, boschi, aree verdi anche panoramiche, a costi contenuti, spesso con servizi inclusi e soprattutto privati.



“Scegliere Garden Sharing in un momento delicato come quello dell’estate 2020 è una vera opportunità di fare le vacanze anche per chi si sente più insicuro”, spiega il fondatore, Mauro Moroni.