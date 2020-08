Campania: 3,7 milioni incassati con il bonus vacanze

A un mese dall'istituzione del Bonus Vacanze, sono oltre un milione i bonus già erogati, per un valore economico pari a 450 milioni di euro. Come riporta il Mattino sono 150mila i nuclei familiari che hanno già speso i bonus in oltre 10mila strutture in tutta Italia, immettendo così nel settore oltre 60 milioni di euro.

E se a fare da capofila ci sono Emilia Romagna, Puglia e Toscana, anche in Campania in numeri sembrano incoraggianti: 3.769.487 euro sono stati incassati finora dalle 478 strutture aderenti in tutta la regione. Sono 8.246 i turisti che hanno usufruito del bonus soprattutto a Napoli città (i 279 operatori turistici che accettano i voucher statali hanno incassato 1.807.879 euro) e in provincia di Salerno (1.757.104 euro in 175 strutture che hanno accolto 3.732 turisti). M.T.