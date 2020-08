Emilia Romagna, parte ‘Riviera sicura’: cliniche mobili e mascherine per i turisti

Prendono il via i progetti “Riviera sicura” e “Kit e Unita’ di strada”, realizzati dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Aziende sanitarie e Comuni. Fulcro del progetto, si legge su HotelMag, è la clinica mobile operativa per tutto il mese di agosto, dove turisti e bagnanti possono effettuare il test di screening, al prezzo ridotto di 10 euro.

L’iniziativa è realizzata con l’obiettivo di garantire soggiorni sicuri a chi ha scelto l’Emilia-Romagna come meta per le vacanze e tranquillizzare i turisti in merito alla efficienza del sistema sanitario regionale. Alla clinica, che sarà prima a Cervia poi a Rimini, si affiancherà un camper, che svolgerà lo stesso servizio spostandosi a Ravenna, Cesenatico, San Mauro, Gatteo, Savignano, Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano e Cattolica.



Mascherine e kit

Il progetto “kit e Unità di strada”, invece, prevede un milione di mascherine, 700mila kit per igienizzare le mani e cartoline della campagna “La Romagna è il sorriso degli Italiani”, con le buone pratiche di prevenzione Covid, che saranno distribuite in tutta la costa per tutto il mese di agosto.



“Un’iniziativa importante in questo momento di riapertura – hanno affermato Andrea Corsini e Raffaele Donini, assessori regionali alle Politiche per la Salute e al Turismo -. Il nostro Servizio sanitario e la Regione, attraverso gli assessorati, offrono, a tutti coloro che hanno scelto l’Emilia-Romagna per le loro vacanze, gli strumenti necessari per vivere serenamente e in sicurezza il proprio soggiorno sulle spiagge e nelle strutture ricettive e di divertimento”.



Decisivo, specialmente in periodi delicati come questo, assumere un atteggiamento serio ed equilibrato: è il concetto espresso dal sindaco di Rimini. “È importante e doveroso lavorare per la necessaria ripresa della vita civile, sociale ed economica – ha sottolineato Andrea Gnassi -. Questi due progetti vanno proprio in questa direzione. Bene, dunque, la collaborazione tra mondo della sanità e del turismo, che ha portato a questi due progetti, di sensibilizzazione che si sposa anche alla promozione, e di prevenzione, con la clinica mobile che Rimini avrà sul suo territorio”.