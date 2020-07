A Roma arriva ‘Gaia’, l’installazione di Luke Jerram

Gaia, l’installazione di Luke Jerram, è “atterrata” a Roma, nella Piazza Centrale del Mattatoio, diventando un’affascinante attrazione ma anche una opportunità per ammirare la Terra vista dallo spazio.

Gaia, presentata in musei e centri ricerca in tutto il mondo, oltre che in spazi pubblici ed eventi internazionali, è stata creata in collaborazione con il Natural Environment Research Council, Bluedot e la Uk Association for Science and Discovery Centers. Le immagini per l’opera d’arte sono state selezionate dalla serie Visible Earth Nasa.



L’installazione, accompagnata da una composizione sonora di Dan Jones, rimarrà esposta a Roma per tutto il weekend sino al 3 agosto compreso. S.P.