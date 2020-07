Indagine Swg-Ciset: gli italiani premiano la Puglia

La Puglia si guadagna la pole position tra le mete considerate più sicure dai potenziali vacanzieri nell’attuale contesto.

L’indagine Swg-Ciset sul turismo in Puglia nel 2020, realizzata per conto di Pugliapromozione, evidenzia che il 16% degli intervistati sarebbe orientato a fare le vacanze nella regione, in quanto ritenuta più sicura in relazione ai contagi da Covid-19, anche rispetto a destinazioni mediterranee quali Spagna, Croazia, o Grecia.



I turisti intenzionati a recarsi in Puglia propendono soprattutto per vacanze di relax e natura e per le località balneari, in particolare Salento e Gargano. Per quanto riguarda il periodo, agosto rimane il mese preferito, scelto dal 44% di chi ha intenzione di far vacanza in Puglia, ma un 33% indica settembre.