Come rientrare in Italia ai tempi del Covid-19? Per chiarire ogni dubbio, il Ministero della Salute ha pubblicato una video infografica che riassume le istruzioni principali per viaggiare verso il nostro Paese.



Nel video sono indicate le regole da seguire e i divieti in vigore in base al Paese di provenienza.



Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili sul portale www.salute.gov.it/viaggiatori o contattando il numero gratuito di pubblica utilità 1500.