Le Marche si promuovono con 10 nuovi itinerari

Dieci itinerari di viaggio per 10 ambassador che promuoveranno le Marche come destinazione sicura, accogliente, vicina ed attrattiva. Si chiama In Viaggio con #destinazionemarche il progetto che ha lo scopo di posizionare il brand Marche nella sempre più complessa competizione sui sistemi digitali.

Gli itinerari si svolgeranno da luglio a settembre e faranno tappa nelle 5 province delle Marche promuovendo l’asse litorale/entroterra con tour che partiranno dal mare, raggiungeranno la montagna passando per le dolci colline.



I focus saranno il turismo bike e outdoor che fanno capo al progetto Marche Outdoor, gli eventi dedicati all’anno di Raffaello Sanzio, il turismo rurale immersi nella bellezza dei borghi marchigiani, le esperienze legate all’enogastronomia ed ovviamente il turismo balneare e le città d’arte.



A raccontare queste esperienze saranno top influencer del settore bike e travel e ambassador del territorio che promuoveranno la loro esperienza di viaggio sui propri canali social e sul loro blog.