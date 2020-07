Bibione e il primato social dell'Adriatico

Il traguardo della pagina Facebook di bibione.com arriva nell’estate 2020, grazie al milione di accessi negli ultimi 12 mesi.

Per il 60% italiani, per il 25% tedeschi e austriaci, 8% est-europei e di 49 Paesi del mondo: è la fotografia del pubblico, si legge su Hotelmag, che ha premiato la pagina ufficiale di Facebook di Bibione.com con 100mila “mi piace”: una cifra che fa balzare la spiaggia veneta al primo posto per numero di like tra tutte le destinazioni turistiche dell’Adriatico.



Il traguardo arriva nell’anno in cui la località di mare ha incentivato la sua presenza sui canali social, affidando a un social media team la produzione di contenuti originali, stories, video, il tutto raccontato ogni giorno da 15 giovani tra i 20 e 30 anni, che vivono e lavorano a Bibione.



“Sono passati 13 anni da quando è stata aperta la pagina su Facebook, avviando un dialogo costante con i propri ospiti – spiega Giovanni Mazzarotto, presidente di BibioneOnline -. Centomila “mi piace” è un traguardo significativo, a cui si aggiunge la qualità dei contenuti, che è il tratto distintivo della nostra pagina e il frutto di un lavoro incessante del territorio per offrire le più belle sfumature della località”.



Alla pagina social si affianca il portale ufficiale della destinazione turistica, bibione.com, con numeri altrettanto importanti. “Nel mese di giugno – conclude Mazzarotto – il numero dei visitatori di bibione.com ha superato quota 300mila, migliorando la performance registrata nello stesso periodo del 2019. Un segnale significativo per la promozione di Bibione”.