Effetto Ferragni per gli Uffizi: visite a +24%

I numeri tacitano le polemiche che sono seguite alla visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze. Come riportano i dati sono 9.312 i visitatori accorsi in Galleria tra venerdì 17 e domenica 19 luglio, facendo segnare un rialzo del 24% rispetto al fine settimana precedente, quando i visitatori erano stati 7.511.

Questo il commento del direttore del museo Eike Schmidt, riportato da La Stampa: "Oltre al dato della crescita generale, che per la prima volta dalla riapertura post lockdown indica più di 3mila persone al giorno di sabato e domenica, annotiamo con immenso piacere un vero e proprio boom di giovani in museo: da venerdì a domenica abbiamo avuto tremilaseicento tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più, con un aumento del 27%".



Il profilo Instagram di Chiara Ferragni conta, a oggi, 20,5 milioni di follower. L'influencer è stata duramente criticata per aver visitato gli Uffizi con la guida di Schmidt. M. T.