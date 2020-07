Cilento, in vacanza con soli due euro: l’idea per far tornare i turisti

Due euro per pernottare in Cilento. Questa l’iniziativa lanciata da un comune del Salernitato per favorire la ripresa del turismo.

L’idea, si legge su Repubblica.it, è del Comune di San Mauro La Bruca, località dell’entroterra cilentano che ospita poco più di 500 abitanti.



La Giunta locale ha deciso di mettere a disposizione dei turisti un’intera struttura di proprietà del Comune, offrendo la possibilità di affittare camere per sette giorni al costo di due euro a notte fino al 30 settembre.



Oltre a riportare i turisti, l’iniziativa ha l’obiettivo di far respirare il commercio locale.