L'isola di Budelli restituita alla natura: sfrattato l'unico abitante

L’isola di Budelli, considerata una delle più belle del Mediterraneo, tornerà alla sua legittima proprietaria: la natura. Almeno questo è l’intento del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, di cui l’isola fa parte, che ha deciso di accelerare sulla demolizione degli abusi edilizi ripristinando lo stato dei luoghi.

Si tratta, in realtà, del secondo step di un progetto di bonifica iniziato l'anno scorso, con 9 quintali di rifiuti asportati via mare: plastiche, bottiglie di vetro, legname di risulta, ferro, bidoni, materassi, persino un'enorme boa in metallo.



Sarà recuperato anche l'edificio che si affaccia sulla celeberrima Spiaggia Rosa, con lavori che costeranno al Parco 60mila euro e un obiettivo: realizzare lì un osservatorio ambientale.

Il recupero dell’edifico avrà come diretta conseguenza lo sfratto dell’unico abitante dell’isola, l’80enne ‘custode’ della Spiaggia Rosa Mauro Morandi.



Lo sfratto dell'eremita

L’uomo, che vi abita da oltre 30 anni per conto della vecchia proprietà, è oggi considerato inquilino senza alcun titolo di un bene dello Stato ed è stato dunque nuovamente sfrattato. Già nell’agosto del 2017, infatti, secondo quanto riporta ansa.it avrebbe dovuto lasciare l'isola, ma il suo allontanamento era stato impedito da una petizione online che aveva raccolto 18mila sottoscrizioni. Oggi il suo addio sembra, invece, quasi una certezza.