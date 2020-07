Rimini pronta a recuperare terreno: riapre il 90% degli hotel

Tempi duri per Rimini, che però conta su agosto per recuperare il terreno perduto. La destinazione riapre quasi tutti gli hotel, anche se è piegata dall’assenza dei turisti stranieri ma anche dalla scarsa affluenza dei nostri connazionali, che preferiscono posticipare la vacanza sia per il timore della pandemia, sia per motivi economici.

Come riportato dal Sole 24Ore mancano all’appello i tedeschi diretti verso le coste croate e non ci sono nemmeno i tantissimi lavoratori di alberghi e pensioni, che sono a casa anche perché anche i tre stelle fanno molta fatica.



Al momento, si registrano tantissime chiamate di chi chiede come funziona il Bonus vacanze, salvo poi non tradurre la telefonata in una prenotazione effettiva. Grandi assenti sono anche bresciani, bergamaschi e milanesi.

Il 2020 per Rimini doveva essere l'anno della svolta, con l’inaugurazione del depuratore e del metromare, il trasporto pubblico che collegherà la costa fino a Riccione.



"Con la prima settimana di luglio – ha spiegato Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione degli albergatori di Rimini – il 90% delle strutture ricettive ha voluto riaprire. Diciamo che è più che altro una scommessa per il futuro, per agosto, ma forse già in vista del 2021".



“Nonostante sia di difficile applicazione e metta in difficoltà le imprese che si trovano di fatto ad anticipare somme che poi verranno scontate dal fisco, un po’ di movimento il Bonus lo sta creando. In pochi sanno come funziona e chi ne ha diritto. Tanto che abbiamo dovuto spiegare al nostro personale tutte le procedure: di fatto siamo diventati uno sportello informazioni”.



Una stagione difficile anche per il lusso. “Abituati ai nostri clienti inglesi, russi, quest'anno è stato un po’ tutto da reinventare” aggiunge Paola Batani, proprietaria del Grand Hotel di Rimini -. Anche nell’alto di gamma c’è una concentrazione di presenze soprattutto nel week end”.