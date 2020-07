Napolincoming, così un’agenzia promuove le bellezze della Campania

Valorizzare il territorio campano e il suo capoluogo attraverso tour ed esperienze da vivere in loco. Questo Napolincoming, il progetto lanciato dall’agenzia Marytour Sas.

“Napoli è uno scrigno di storie, arte, cultura e tradizioni: molti ne parlano, pochi le conoscono veramente. Per noi è motivo di orgoglio provare a realizzare, con grande senso di responsabilità, un’attività volta a esaltare la nostra terra e le nostre persone – spiega Massimo Belfiore, titolare dell’agenzia - vorremmo che Napolincoming fosse da subito percepito come un progetto di tutti coloro che amano, vivono e lavorano nella nostra terra, e quindi possano aiutarci a mostrare il suo lato più bello”.



Il progetto vuole dare risalto alle bellezze della terra campana e del suo capoluogo con proposte di viaggio ad hoc, disponibili sul sito dell’adv, e con il supporto del trade. “Siamo fermamente convinti che la fiducia e la collaborazione con il trade possano consolidare, soprattutto in momenti come questo, la professionalità e la passione di chi come noi, punta a fare del proprio lavoro una “mission“. Saremo ben lieti di riconoscere ai colleghi una commissione sulle vendite dei nostri prodotti a scaffale” aggiunge la co-titolare Daniela Belfiore.