Riapre Waterfront Costa Smeralda a Porto Cervo

Torna da questo weekend il Waterfront Costa Smeralda, l’iniziativa che movimenta le serate di Porto Cervo con una rinnovata gold list di icone del lusso internazionale che sono pronte a proporre le proprie esclusive novità sul palcoscenico di fronte agli yacht ormeggiati sul Porto Vecchio.

Waterfront sarà aperto per tutta l’estate, dalle ore 18.00 all’1.00 di notte, fino al prossimo 6 settembre. Per il terzo anno consecutivo, la realizzazione e la gestione della struttura è stata affidata da Smeralda Holding a Filmmaster Events, società italiana tra le più note al mondo nella ideazione e produzione di eventi ed esperienze “live” di larga scala.



Nella passerella lungo i ‘con-temporary store’ del villaggio, gli ospiti della Costa Smeralda potranno ammirare le concept car di Ares Design che presenterà alcuni tra i suoi esemplari unici più esclusivi. Per la nautica ritroviamo il fascino intramontabile di Riva che come sempre coniuga tecnologia, tradizione ed eleganza e San Lorenzo con le sue sperimentazioni di design asimmetrico che hanno conquistato più volte l’ADI Design Index.



Deodato Arte quest’anno avrà a disposizione un palcoscenico più ampio, anche all’esterno, dove organizzare performance live, presentazioni ed esposizioni dei rappresentanti più quotati dell’arte contemporanea mondiale.



In questa terza edizione la Nikki Beach Lounge disporrà di una zona salotto più estesa per consentire un distanziamento ottimale alla propria clientela e mantenere la sua consueta propulsione per le serate di Porto Cervo. DJ set internazionali e musica, la creatività dei suoi barman nel proporre cocktail esclusivi, animazione improvvisa e sorprendente, è la ricetta vincente del beach club di lusso per creare un’atmosfera unica e coinvolgente.