La Toscana e il ‘Rinascimento senza fine’

“Una risposta semplice, attraverso il riposizionamento della Toscana per ciò che è e cercando di stare vicino agli operatori e lavoratori del turismo che soffrono”. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, riassume così la strategia per il rilancio, durante la presentazione di ‘Toscana, Rinascimento senza fine’, la campagna di promozione che, riporta HotelMag, mira a rimettere in moto il comparto turistico toscano, una delle chiavi dell’economia regionale.

Il concept

Il concept che punta sul Rinascimento è stato studiato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.



“Investiremo sempre di più – ha spiegato Rossi -, partendo dall’Italia per estenderci all’area Schengen e via via ai mercati che progressivamente riapriranno. La Toscana è una regione grande, che consente di muoversi in spazi non sovraffolati”.



Un’azione complessa e strutturata, quella della nuova campagna promozionale. “È stata creata un’immagine senza indugiare troppo negli stereotipi – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, Stefano Ciuoffo -. Vorremmo trasmettere emozioni, desideri e sollecitazioni e guardare con occhi nuovi a ciò che abbiamo sempre avuto davanti a noi. Un messaggio rivolto soprattutto al mercato italiano, e toscano, almeno in questa fase. Senza però trascurare quella fetta, preponderante, costituita dal turismo straniero, alla quale vogliamo comunque far restare la voglia e il desiderio di tornare, il prima possibile, in Toscana”.



Secondo Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica, “nel prenotare un viaggio i turisti hanno desiderio di un nuovo Rinascimento, e questo è un nuovo modo di comunicare la destinazione, attraverso un’azione di promozione che agisce su tre diverse leve, per intercettare il turismo nazionale e internazionale, dare slancio alle nostre imprese e destinazioni anche per il 2021. Ma è anche “una campagna nata per le imprese, per aiutarle in questo momento davvero delicato”, come ha aggiunto Paolo Chiappini, direttore Fondazione Sistema Toscana.



L'obiettivo

L’operazione di marketing punta a veicolare traffico web verso le offerte caricate su visittuscany.com, per i turisti italiani ed europei: soggiorni, pacchetti vacanze, esperienze, escursioni e tour, terme e benessere, degustazioni e food. Attualmente gli operatori iscritti al portale sono circa 900, tra cui 565 strutture ricettive.